شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حقيقة إلغاء بلاغ الهروب بحق المقيمين في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى سارة بمنحة جديدة لمستفيدي الضمان المطور تنزل خلال أيام

تم الإعلان عن قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء بلاغ الهروب للعمالة، وفتح أفقًا جديدًا لأصحاب الأعمال للاستفادة من خدمة إلكترونية مبتكرة، ويمكن الآن لأصحاب العمل إلغاء بلاغ الهروب عبر منصة أبشر بوابة الأفراد، وذلك في بعض الحالات المحددة التي تم تحديدها.

حقيقة إلغاء بلاغ الهروب بحق المقيمين في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن قرار هام يتعلق بتوفير خدمة إلكترونية جديدة، وهي خدمة إلغاء بلاغ الهروب والتي أصبح بإمكان أصحاب الأعمال في المملكة الاستفادة منها عبر منصة أبشر أفراد الإلكترونية، ويفتح الباب الآن أمام المستخدمين لإلغاء بلاغ الهروب في بعض الحالات المعينة، والتي تم تحديدها بناءً على التوجيهات الوزارية. وتشمل هذه الحالات:

في حالة وقوع المنشأة ضمن النطاق الأحمر.

إذا تم تقليل نسبة التزامات حماية الأجور بنسبة 80% على الأقل.

عند حذف ملفات المنشآت عبر وزارة التجارة السعودية.

إذا تم تحويل المنشأة لحالة “تحت الإجراء” دون فتح ملف جديد لمدة تصل إلى 30 يومًا.

عدم تجاوز تاريخ تقديم البلاغ 15 يومًا.

ذهاب الكفيل أو الموكل عنه لإدارة الوافدين لتقديم طلب الإلغاء.

وفي ضوء هذا القرار، يُمكن أصحاب الأعمال من إتمام عملية إلغاء بلاغ الهروب عبر الخطوات التالية: