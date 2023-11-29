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تم الإعلان عن قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء بلاغ الهروب للعمالة، وفتح أفقًا جديدًا لأصحاب الأعمال للاستفادة من خدمة إلكترونية مبتكرة، ويمكن الآن لأصحاب العمل إلغاء بلاغ الهروب عبر منصة أبشر بوابة الأفراد، وذلك في بعض الحالات المحددة التي تم تحديدها.
حقيقة إلغاء بلاغ الهروب بحق المقيمين في السعودية
أعلنت الحكومة السعودية عن قرار هام يتعلق بتوفير خدمة إلكترونية جديدة، وهي خدمة إلغاء بلاغ الهروب والتي أصبح بإمكان أصحاب الأعمال في المملكة الاستفادة منها عبر منصة أبشر أفراد الإلكترونية، ويفتح الباب الآن أمام المستخدمين لإلغاء بلاغ الهروب في بعض الحالات المعينة، والتي تم تحديدها بناءً على التوجيهات الوزارية. وتشمل هذه الحالات:
- في حالة وقوع المنشأة ضمن النطاق الأحمر.
- إذا تم تقليل نسبة التزامات حماية الأجور بنسبة 80% على الأقل.
- عند حذف ملفات المنشآت عبر وزارة التجارة السعودية.
- إذا تم تحويل المنشأة لحالة “تحت الإجراء” دون فتح ملف جديد لمدة تصل إلى 30 يومًا.
- عدم تجاوز تاريخ تقديم البلاغ 15 يومًا.
- ذهاب الكفيل أو الموكل عنه لإدارة الوافدين لتقديم طلب الإلغاء.
وفي ضوء هذا القرار، يُمكن أصحاب الأعمال من إتمام عملية إلغاء بلاغ الهروب عبر الخطوات التالية:
- الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط المخصص.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق والنقر على “دخول”.
- الانتقال إلى قسم “خدماتي” ثم “الخدمات العامة” واختيار “الرسائل والطلبات”.
- تحديد القطاع المعني واختيار خدمة “إلغاء بلاغ تغيب”.
- ملء جميع البيانات المطلوبة والنقر على “إرسال” لتقديم الطلب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.