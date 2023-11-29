شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن التقديم والشروط والتخصصات المطلوبة في الوظائف الادارية الشاغرة في جامعة الملك خالد والان مع التفاصيل الكاملة

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تعتبر جامعة الملك خالد من المؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، والآن تقدم فرصًا وظيفية للرجال والنساء في عام 1445 هـ. يُشجع المتقدمون على التقديم لهذه الوظائف المتاحة في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، حيث تُعتبر هذه الفرص الوظيفية جزءًا من جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل في القطاعين الحكومي المدني والعسكري.

الوظائف الادارية الشاغرة في جامعة الملك خالد

تتوفر في جامعة الملك خالد الفرص الوظيفية الإدارية التي تستهدف كل من الرجال والنساء. وتشمل هذه الفرص الوظائف التالية:

محاسب ممارس أول

أخصائي إدارة المخاطر

أخصائي تحليل الأعمال

أخصائي استثمار مساعد

مدير استثمار

للتقديم على هذه الوظائف، يجب على المتقدمين توفير الشروط الأساسية التالية:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون لدى المتقدمين حسن السيرة والسلوك.

يجب أن لا يكون هناك أي حكم شرعي يؤثر على الشرف والأمانة للمتقدمين.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة في الدولة سابقًا.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

يجب على المتقدم أن يتقن اللغة الإنجليزية.

على الراغبين في التقديم زيارة النفاذ الوطني الموحد عبر الموقع الرسمي. يبدأ فترة التقديم في 25 نوفمبر 2023 وتنتهي في 29 نوفمبر 2023.