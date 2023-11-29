شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: رونالدو هو من اختار حكم مباراة الديربي أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة

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كشفت تقارير صحفية كولومبية عن مفاجأة ملفتة تتعلق بالحكم ويلمار رولدان، الذي سيدير مباراة الديربي المنتظرة بين الهلال والنصر، المقرر إقامتها في الأول من ديسمبر ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

حكم مباراة الديربي أمام الهلال

كشفت تقارير إعلامية كولومبية عن مفاجأة ملفتة فيما يتعلق بحكم مباراة الديربي المنتظرة بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، وفقًا لما نشره موقع “elheraldo” الكولومبي، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، كان له الدور الكبير في اقتراح اختيار الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لإدارة المباريات في الدوري السعودي.

ويُذكر أن رولدان قاد مباراة سابقة للنصر أمام الرائد منذ شهرين، انتهت بفوز النصر بنتيجة 3-1، ويتمتع رولدان بخبرة واسعة ويعتبر واحدًا من أبرز حكام كرة القدم في كولومبيا، حيث أدار 117 مباراة في بطولة كوبا ليبرتادوريس، بما في ذلك نهائي البطولة في العام الحالي.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر، وذلك بعد خوض 14 جولة من المسابقة السعودية.