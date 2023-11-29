شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبد الله الودعاني ينشر مقاطع صادمة لاخواته والان مع التفاصيل الكاملة

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ظهر المشهور عبدالله الودعاني في صورة نشرها على تطبيق سناب شات برفقة أخواته سارة ونجلاء، وقد كانت هذه الصورة قبل إجراءهم عمليات تجميل للأنف.

عبد الله الودعاني ينشر مقاطع صادمة لاخواته

ظهر عبدالله الودعاني في مقطع فيديو طلب فيه من أخواته التقاط صورة جديدة بدلاً من الصورة القديمة قائلاً: “نجلاء وسارة، لو سمحتم نبي نصور صورة ثانية مثل هذه الصورة، بس نصور صورة جديدة، كلنا هذي قبل عمليات الخشوم”. وقد تفاعل متابعوه مع المقطع، معبرين عن عدم ملاحظة تغيير كبير بعد إجراء عمليات التجميل.