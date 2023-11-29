شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبد الله الودعاني ينشر مقاطع صادمة لاخواته والان مع التفاصيل الكاملة
ظهر المشهور عبدالله الودعاني في صورة نشرها على تطبيق سناب شات برفقة أخواته سارة ونجلاء، وقد كانت هذه الصورة قبل إجراءهم عمليات تجميل للأنف.
عبد الله الودعاني ينشر مقاطع صادمة لاخواته
ظهر عبدالله الودعاني في مقطع فيديو طلب فيه من أخواته التقاط صورة جديدة بدلاً من الصورة القديمة قائلاً: “نجلاء وسارة، لو سمحتم نبي نصور صورة ثانية مثل هذه الصورة، بس نصور صورة جديدة، كلنا هذي قبل عمليات الخشوم”. وقد تفاعل متابعوه مع المقطع، معبرين عن عدم ملاحظة تغيير كبير بعد إجراء عمليات التجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله الودعاني ينشر مقاطع صادمة لاخواته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.