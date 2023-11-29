شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عقيل العقيل يكشف عن أشد مناطق السعودية بروداً هذا الشتاء وأين ستسقط الثلوج لأول مرة في المملكة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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تبشّر توقعات محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، بأن شتاء المملكة هذا العام سيكون أدفأ وأكثر سخونة مقارنة بالأعوام السابقة، مصاحبًا ذلك بكميات هطول مطري أكبر من المعدل التقليدي.

أشد مناطق السعودية بروداً

أثنى الدكتور فهد العقيل، خبير الأرصاد الجوية، في حديثه لقناة “الإخبارية“، على تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الذي تنبأ بموجة الشتاء هذا العام، وقد توقع العقيل تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة عبر معظم مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن ترتفع بمقدار يتراوح بين درجة ونصف ودرجتين في بعض المناطق.

وأشار إلى توقعات بزيادة نسبة هطول الأمطار عن المعدل الطبيعي، بنسبة تصل إلى 50% في بعض المناطق الشرقية والقصيم والمدينة المنورة، وحائل والحدود الشمالية خلال شهر ديسمبر، وقد أوضح العقيل أن هذه التوقعات تستند إلى عدة عوامل، منها تمركز المنخفضات الجوية في أجزاء محددة من المملكة، إضافة إلى تأثيرات المنخفض الجوي الهندي.

وختم العقيل حديثه بالتأكيد على أن توقعات المركز الوطني للأرصاد تخضع للتحديث المستمر، مع مراقبة مستمرة لتطورات الطقس.