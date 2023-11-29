انت الان تتابع "السيف" يهنئ القيادة بمناسبة استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة د. عبدالرحمن بن سالم السيف التهنئة لقيادة المملكة، وللشعب السعودي بمناسبة استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030.

وقال الدكتور "السيف": إن استضافة المملكة لهذا المعرض النوعي في العالم، والذي يعد جسرًا ثقافيًا بين الدول المشاركة ومحطة أولى للتبادل الثقافي يترجم بوضوح حجم الإنجازات التي تحققت للمملكة خلال فترة قياسية، حيث شهدت المملكة اقتصادًا مزدهرًا وبيئة محفزة للصناعات والاستثمار في مختلف القطاعات ونموًا متسارعًا في مختلف المجالات، فأصبحت المملكة في مقدمة الركب العالمي تطويرًا ونموًا وتأثيرًا.

وأضاف "السيف": إن النمو المدروس الذي شهدته العاصمة الرياض جعلها في مقدمة الدول العالمية من حيث الاقتصاد وجودة الحياة وفي مختلف جوانب الحياة، مما أهّلها وبجدارة الفوز باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وأشار إلى أن مضامين رؤية 2030 ركّزت على الإنتاجية وجودة الحياة والاقتصاد المزدهر والطموحات التي تعانق عنان السماء، ونحن نشاهد أحلامنا وتطلعاتنا تتحقق وتتجاوز الزمن، حيث تنوعت الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتنوعت مصادر الدخل وتعزز القرار السياسي المؤثر في الساحة الدولية.