تراند اليوم : بالفيديو.. يوشا السياري تروي موقفا لها في إحدى مرات النظرة الشرعية: جاتني رضاوة الشوفة بـ 10 الآف .. وش رأيكم؟!

صحيفة الخليج 365: كشفت مشهورة التيك توك يوشا السياري عن موقف حدث معها في إحدى مرات النظرة الشرعية بعدما وافقت على الشاب الذي تقدم لها.

وقالت السياري في فيديو متداول: في شوفة من الشوفات كنت مرة مبسوطة ومرتاحة وقلت أوكيه هذا اللي أبيه وقبل ما يمشي هذا الخاطب الموقر طلع ظرف وحطه على الطاولة اللي قدامي، تدرون كم المبلغ؟ كان 10 آلاف ريال.

وتابعت: وش رأيكم في موضوع الرضوة؟ هل تشوفون إنه يهين البنت أو بالعكس يعتبر تقدير لها ؟ هل تشوفون إن من حق الولد إذا البنت رفضته تحط له أي شيء مقابل الرفض حتى لو ماكان مادي كأن تطبخ له حافظة جريش أو قرصان عشان تجبر بخاطره.