شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 694 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الحالي، من انتزاع 694 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 102 لغم مضاد للدبابات، و588 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" لغماً واحداً مضاداً للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية هجر بمحافظة الضالع نزع الفريق لغماً واحداً مضادا للدبابات و32 ذخيرة غير منفجرة.

كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 164 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ونزع لغمين مضادين للدبابات و140 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب.

محافظة شبوة

وفي محافظة شبوة، نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد في مديرية عين، وفي مديرية عسيلان تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب.

ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و 24 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر نوفمبر إلى 3.039 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 423 ألفاً و36 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.