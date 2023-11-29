6.6 آلاف دراجة آلية مخالفة في نوفمبر

بلغ عدد الدراجات الآلية المخالفة التي ضبطتها الحملة الميدانية للمرور السعودي بين 25 أكتوبر إلى 25 نوفمبر الجاري أكثر من 6666 دراجة آلية، وذلك بحسب رصد لـ« دوت الخليج »، إذ تم ضبط 609 دراجات مخالفة بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر، و784 دراجة في إطار الحملة الميدانية المستمرة لإدارات المرور بمختلف مناطق المملكة من 5 - 11 نوفمبر.

ونجحت الحملة الميدانية للمرور في ضبط 1685 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجاري.

وجاءت الرياض أولا في عدد الدراجات الآلية المضبوطة في الأسبوع الذي سبقه من 12 - 18 نوفمبر بواقع 544 دراجة يليها جدة 413 ثم القصيم 202 ثم حائل 78 دراجة ثم المنطقة الشرقية (75 دراجة).

ويطلق المرور حملات ميدانية بمختلف مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بينما أهابت إدارات المرور بالجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.

حملات وضبطيات

19 نوفمبر إلى 25 نوفمبر

3543 دراجة مخالفة

جدة

933

الرياض

788

الشرقية

583

القصيم

267

المدينة المنورة

144