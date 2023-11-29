6.6 آلاف دراجة آلية مخالفة في نوفمبر

ونجحت الحملة الميدانية للمرور في ضبط 1685 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجاري.
وجاءت الرياض أولا في عدد الدراجات الآلية المضبوطة في الأسبوع الذي سبقه من 12 - 18 نوفمبر بواقع 544 دراجة يليها جدة 413 ثم القصيم 202 ثم حائل 78 دراجة ثم المنطقة الشرقية (75 دراجة).
ويطلق المرور حملات ميدانية بمختلف مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بينما أهابت إدارات المرور بالجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.
حملات وضبطيات
19 نوفمبر إلى 25 نوفمبر
3543 دراجة مخالفة
جدة
933
الرياض
788
الشرقية
583
القصيم
267
المدينة المنورة
144
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