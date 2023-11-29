تراند اليوم : "الشيطان سحبك على كيف كيفه".. شاهد: مفسر الأحلام "القرني" ينفعل على فتاة اشتكت من إصابتها ب "المس"

صحيفة الخليج 365: انفعل مفسر الأحلام فهد القرني، على فتاة اشتكت من إصابتها بالمس. مشيرة إلى أن عمرها 28 عاما، وحصلت على بكالوريوس قانون.

وقال القرني للفتاة: " اسكتي بس اسكتي.. مفترض اللي وقع لك على الشهادة يسحبها ويعطيكي شهادة الصف الثالث الابتدائي".

وتابع: "تخيلي، الشيطان سحبك على كيف كيفه، وما فيكي مس ولا شيء، تهلوسين لنفسك.. تقولي شيطان.. بموت.. بيأكلني".

وقاطعته الفتاة قائلة: "والتحرشات يا شيخ؟"، ورد الأخير قائلا: " هذه التحرشات في رأسك من الوسواس اللي توسوسي فيه". وأضاف: "ما فيكي شيء لو فيكي شيء ما كنتي قلتي كل هذا الكلام".

واختتم قائلا: "كل يوم يجيني واحد ساحبه الشيطان ، لاعب بيهم الشيطان لعب".