شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يكرم الفائزين في مسابقات القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم عددًا من الفائزين في مسابقات وزير الرياضة في القرآن الكريم والحديث الشريف على مستوى المحافظة ومناطق المملكة.

وبارك سموه للفائز عبدالمجيد سعيدان البقمي الحاصل على المركز الأول في الفرع الثاني للقرآن الكريم والحديث الشريف، وعلى المركز الثالث على مستوى المملكة.

تكريم الفائزين

كما بارك للفائز جمال أمين فيض الحاصل على المركز الأول في الفرع الأول للقرآن الكريم والحديث الشريف بالمحافظة، وعلى المركز الثالث في الفرع الأول على مستوى المملكة بالمدينة المنورة، وعلى المركز الثاني في المسابقة الخليجية على مستوى الخليج، وكذلك الفائز حامد محمد الأزوري الفائز بالمركز الأول في الفرع الثالث للقرآن الكريم والحديث الشريف، وعلى المركز العاشر على مستوى المملكة, هذا الإنجاز.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا التفوق والنجاح غير المستغرب على أبناء وبنات المملكة عامة ومحافظة الطائف بخاصة، فالقرآن الكريم شرف عظيم لهذه البلاد وأبنائها وبناتها، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمجالات القرآن وأهله، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على أعمال القرآن الكريم، واختتم اللقاء بتكريم سموه للفائزين في المسابقة.