شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في هندوراس واليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 100 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية هندوراس.

وذلك بحضور نائب وزير خارجية هندوراس أنطونيو غارسيا، ورئيس الشؤون المالية في سفارة المملكة لدى المكسيك غير المقيم في هندوراس عبدالله الصقر، ومندوب مكتب برنامج الأغذية العالمي ستيفاني أوشستر.

المساعدات الإنسانية

وقدم نائب وزير خارجية هندوراس الشكر للمملكة حكومةً وشعبًا على هذه الهدية المقدمة لبلاده، مبينًا أن ذلك ليس بمستغرب من مملكة الإنسانية وعطائها السخي غير المحدود الذي امتد في مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة والمحتاجة حول العالم.

برنامج نبض السعودية

من ناحية أخرى، نفذ المركز برنامج نبض السعودية التطوعي العاشر لأمراض وجراحات القلب للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بمشاركة 33 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 18 عملية قلب مفتوح، و 43 عملية في جراحة القسطرة القلبية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح.

محافظة حجة

كما وزّع المركز أمس الأول, 5.335 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 37.345 فردا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في اليمن.