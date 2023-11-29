اخبار السعوديه

جنوح حوت باليني لشواطي جزيرة أم الزعف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن جنوح حوت باليني لشواطي جزيرة أم الزعف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، اليوم الأربعاء ، حالة جنوح حوت باليني نافق إلى شواطئ جزيرة أم الزغف بمحمية جزر فرسان .

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، إنه قام بتسجيل إحداثيات الموقع وجمع البيانات لبحث أسباب نفوق الحوت ، وأخذ قياسات الكائن لإضافتها لقاعدة البيانات ، وتحديد آلية التخلص من الحوت بشكل سليم .

وفي وقت سابق ، كان المركز باشر حالة جنوح مماثلة لحوت باليني نافق إلى شواطئ محمية جزر فرسان ، وتم التعامل مع الحالة بالتعاون مع الجهات المعنية ، ودفن الحوت في موقع آمن .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا