شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لم يطبق بالكامل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة لم يطبق بالكامل.

وأضاف وزير الخارجية في حديثه أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في غزة بدأ يتغير، مشيراً بأن هناك جهود لوقف دائم لإطلاق النار في ‎غزة، لأن الهدنة غير كافية.

وتابع وزير الخارجية بأنه مطلوب سلام دائم يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بأن يعيشوا جنبا إلى جنب.

وكان وزير الخارجية، قد طالب بضرورة العمل على خطة للسلام ذات مصداقية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة.

وأردف وزير الخارجية بأن المجتمع الدولي بدأ يستوعب حجم الكارثة في ‎غزة وأن العنف ليس حلا.