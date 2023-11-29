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تتخذ وزارة الصحة جهودًا فعّالة لتسهيل الإجراءات الطبية وتحسين تجربة المرضى، حيث تركز على تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها، مثل خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت، ويهدف هذا النهج إلى تحسين تجربة الأفراد في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير وسائل تيسير تساهم في توفير الوقت والجهد للمستفيدين.
خطوات حجز موعد في مستشفى في السعودية بدون أبشر
تقدم وزارة الصحة جهوداً مستمرة لتيسير الإجراءات الطبية للمرضى، ومن بين الخدمات الإلكترونية المقدمة يأتي حجز المواعيد في المستشفيات عبر تطبيق صحتي، لتحقيق ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بتنزيل التطبيق الرسمي لصحتي على هاتفك الجوال. يمكن تحميله لأجهزة الأندرويد ولأجهزة الآيفون.
- قم بفتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- انتقل إلى قسم المواعيد داخل التطبيق.
- اختر “حجز موعد جديد”.
- قم بإدخال بيانات الخدمة المطلوبة، مثل تحديد تاريخ ووقت الحضور واختيار التخصص الطبي.
- انقر على “حجز”، وستتلقى رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قدمته تفيد بتأكيد حجز الموعد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعلام عن المواعيد المحجوزة عبر تطبيق صحتي باستخدام الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لتطبيق صحتي.
- قم بفتح التطبيق وسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- انقر على “مواعيدي” لاستعراض جميع المواعيد التي تم حجزها مسبقًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.