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في إطار التأكيد على التزامها بالمعايير العالية للجودة والنزاهة، قامت جامعة الأزهر في القاهرة اليوم باتخاذ خطوة حازمة، حيث تم إحالة 142 طبيبًا يتابعون دراستهم في الدراسات العليا بالجامعة إلى النيابة العامة، تعود هذه الخطوة إلى اكتشاف تزوير هؤلاء الطلاب لوثائقهم وتلاعبهم في ملفاتهم أثناء تقديم طلبات الالتحاق بالدراسات العليا.

القصة الكاملة لفضيحة 142 طبيب في جامعة الأزهر

تم اتخاذ قرار إحالة 142 طبيبًا من الدراسات العليا بجامعة الأزهر في القاهرة إلى النيابة العامة، استنادًا إلى قرارات مجالس التأديب الصادرة بحقهم، وجاء هذا القرار بعد تحقيقات كشفت عن تقديمهم أوراقًا غير صحيحة، حيث شملت التزوير في شهادات علمية وشهادات خبرة ووثائق أخرى.

أوضحت جامعة الأزهر أن القرار يستند إلى نتائج قرارات مجالس التأديب والتحقيقات التي كشفت عن الأوراق المزورة التي قدمها الأطباء، وتجري النيابة العامة حاليًا التحقيقات اللازمة للتأكد من إرتكاب الأطباء للجريمة المنسوبة إليهم.