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في لحظة مميزة في دبي، التقت الفنانة اللبنانية إليسا بالنجم المغربي سعد لمجرد، حيث شهدت اللقاء تبادلًا حميميًا من العناق والقبلات بينهما، وسط حضور كثيف من الفنانين والجمهور.

شاهد إليسا في أحضان سعد المجرد

إليسا وسعد لمجرد ليسوا غريبين عن بعضهم البعض، حيث تعد هذه المرة الأخيرة مجرد استمرارًا لعلاقتهما القوية والصداقة الطويلة. عبرت إليسا في العديد من المناسبات عن إعجابها بمواهب سعد لمجرد، ووصفته بأنه “الصديق الموهوب جدًا”.

في إطار مختلف، جاء قرار الإحالة للأطباء من قبل جامعة الأزهر نتيجة لقرارات مجالس التأديب، حيث تم الكشف عن أسمائهم وتخصصاتهم، بالإضافة إلى تزوير الوثائق التي قدموها، والتي تتضمن شهادات علمية وخبرات ووثائق أخرى. تقوم النيابة العامة حاليًا بالتحقيق للتأكد من ارتكاب الأطباء للجريمة المنسوبة إليهم.