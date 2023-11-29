شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. تعليم عسير يحصد ميداليتين في بطولة التميز للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق طالبان بـ"تعليم عسير"، الفوز بميداليتين فضية وبرونزية، ضمن مسابقة بطولة التميز المهني للمحترفين في روسيا الاتحادية بمدينة سانت بطرسبيرغ.

حصد الطالب سعود عبد العزيز آل مصالح، الميدالية الفضية في مجال التوصيلات الكهربائية، كما فاز الطالب عبد الرحمن سعيد الأحمري، بالميدالية البرونزية في مجال التصميم الهندسي في ذات المسابقة.

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تعليم عسير

من جهته قدّم فازمدير عام التعليم بمنطقة عسير، فهد عقالا، التهنئة للطالبين ولفِرق العمل، ومدرستيهما، وأُسرتيهما؛ لقاء تحقيق الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم المنطقة على المستويين الوطني والعالمي.

يذكر أن البطولة تضمنت ورش عمل تنافسية، وجلسات إثرائية، شملت تدريب المشاركين على مهارات حديثة متنوعة؛ لتأهيلهم على مهن المستقبل، إضافةً إلى معرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات العلمية والصناعية، بحضور 50 ألف مشارك، و 1500 خبير في 100 مجال تنافسي.