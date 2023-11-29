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روسيا.. تعليم عسير يحصد ميداليتين في بطولة التميز للمحترفين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حقق طالبان بـ"تعليم عسير"، الفوز بميداليتين فضية وبرونزية، ضمن مسابقة بطولة التميز المهني للمحترفين في روسيا الاتحادية بمدينة سانت بطرسبيرغ.

حصد الطالب سعود عبد العزيز آل مصالح، الميدالية الفضية في مجال التوصيلات الكهربائية، كما فاز الطالب عبد الرحمن سعيد الأحمري، بالميدالية البرونزية في مجال التصميم الهندسي في ذات المسابقة.

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تعليم عسير يحصد ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة التميز للمحترفين بروسيا - اليوم

تعليم عسير

من جهته قدّم فازمدير عام التعليم بمنطقة عسير، فهد عقالا، التهنئة للطالبين ولفِرق العمل، ومدرستيهما، وأُسرتيهما؛ لقاء تحقيق الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم المنطقة على المستويين الوطني والعالمي.

تعليم عسير يحصد ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة التميز للمحترفين بروسيا - اليوم

يذكر أن البطولة تضمنت ورش عمل تنافسية، وجلسات إثرائية، شملت تدريب المشاركين على مهارات حديثة متنوعة؛ لتأهيلهم على مهن المستقبل، إضافةً إلى معرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات العلمية والصناعية، بحضور 50 ألف مشارك، و 1500 خبير في 100 مجال تنافسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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