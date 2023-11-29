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تراند اليوم : بسبب رسالة من عارضة أزياء.. انفصال نيمار عن صديقته برونا

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صحيفة الخليج 365: أعلنت برونا بيانكاردي، صديقة لاعب الهلال ، الانفصال عنه بشكل رسمي، مؤكدة أن الشيء الوحيد بينهما الآن طفلتهما مافي التي ولدت قبل شهر.

وقالت برونا: "هذه مسألة خاصة، ولكن بما أنني أتعرض للأخبار والافتراضات والنكات بشكل يومي، أعلمكم أنني لست في علاقة". حسب الديلي ميل.

وانفصل نيمار عن صديقته، بسبب خلافات بينهما بعدما زعمت ألين فارياس - وهي عارضة أزياء بالغة تضم 130 ألف متابع X - أن نيمار أرسل لها رسالة وطلب منها مؤخرًا أن ترسل له صورا عارية.

ونفى نيمار ادعاء فارياس وقال إن الرسائل قديمة وكتب على حسابه في إنستقرام: "أظهري تاريخ الرسالة، كان هذا قبل سنوات".
بسبب رسالة من عارضة أزياء.. انفصال نيمار عن صديقته برونا
بسبب رسالة من عارضة أزياء.. انفصال نيمار عن صديقته برونا
بسبب رسالة من عارضة أزياء.. انفصال نيمار عن صديقته برونا
بسبب رسالة من عارضة أزياء.. انفصال نيمار عن صديقته برونا
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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