تراند اليوم : بسبب رسالة من عارضة أزياء.. انفصال نيمار عن صديقته برونا

صحيفة الخليج 365: أعلنت برونا بيانكاردي، صديقة لاعب الهلال نيمار، الانفصال عنه بشكل رسمي، مؤكدة أن الشيء الوحيد بينهما الآن طفلتهما مافي التي ولدت قبل شهر.

وقالت برونا: "هذه مسألة خاصة، ولكن بما أنني أتعرض للأخبار والافتراضات والنكات بشكل يومي، أعلمكم أنني لست في علاقة". حسب الديلي ميل.

وانفصل نيمار عن صديقته، بسبب خلافات بينهما بعدما زعمت ألين فارياس - وهي عارضة أزياء بالغة تضم 130 ألف متابع X - أن نيمار أرسل لها رسالة وطلب منها مؤخرًا أن ترسل له صورا عارية.