قمة سعودية برازيلية لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض أمس الأول مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيولولا دا سيلفا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بعد إجراء مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد والرئيس البرازيلي جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة والبرازيل، والتنسيق المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات الرسمية، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل غلام.

فيما حضر من الجانب البرازيلي، رئيس المجلس الوطني رودريجو أوتافيو سواريس باتشيكو، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية روي كوستا، ووزير المالية فرناندو حداد، ووزير الموانئ والمطارات سيلفيوكوستا فيلهو، ووزير الزراعة كارلوس فافارو، ووزير المناجم والطاقة الكسندر سيلفيرا، وكبير مستشاري الرئيس سيلسو لويز نونيز أموريم، ورئيس البنك الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (BNDES) الويسيو ميركادالنتي، وسفير البرازيل لدى المملكة سيرجيو باث، ووكيل الوزارة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط كارلوس دوارتي، والرئيس التنفيذي لشركة (Petrobras) جين بول بريتس، والرئيس التنفيذي رئيس الوكالة البرازيلية لتنمية الصادرات والاستثمار - APEX جورجي ناي فيانا ماسيدو نيفيس، ورئيس المراسم في رئاسة الجمهورية فرناندو لويس ليموس إجريجا، ونائب كبير المستشارين الخاصين للرئيس أودو أراجو فاليرو.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية مراسمِ توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب البرازيلي وزير المناجم والطاقة الكسندر سيلفيرا.