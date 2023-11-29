مناقشة تحديات مهنة المراجعة الداخلية مع 50 مسؤولا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة تحديات المهنة، رعى رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، اللقاء المهني الأول الذي أقامته الجمعية، والذي جمع 50 رئيسا ومديرا تنفيذيا للمراجعة الداخلية في المملكة، كأسلوب من أساليب الاتصال لدعم التواصل والتفاعل بين قادة وأعضاء ومنسوبي المراجعة الداخلية، في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات سوق عمل المراجعة الداخلية في المملكة.

وناقش اللقاء أبرز تحديات المهنة في المملكة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى احتياجات الكوادر المهنية، وسبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات ونشر أفضل الممارسات المهنية، بالإضافة إلى ورشة عمل نوقشت خلالها أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها المهنة من النواحي التنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المستقبلية للجمعية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، أن اللقاء يعد وجها من أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين رواد قادة المراجعة الداخلية لتطوير المهنة ورفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بها، مبينا أن العمل الدؤوب من قبل المنظومة الرقابية هو عامل القوة المساعد في تحريك ودفع عجلة التطور للمهنة وممارسيها ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تقود المجال إلى آفاق أوسع ليتواكب مع المستجدات المستمرة تقنيا وعلميا.

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