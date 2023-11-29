مناقشة تحديات مهنة المراجعة الداخلية مع 50 مسؤولا

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وناقش اللقاء أبرز تحديات المهنة في المملكة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى احتياجات الكوادر المهنية، وسبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات ونشر أفضل الممارسات المهنية، بالإضافة إلى ورشة عمل نوقشت خلالها أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها المهنة من النواحي التنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المستقبلية للجمعية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، أن اللقاء يعد وجها من أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين رواد قادة المراجعة الداخلية لتطوير المهنة ورفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بها، مبينا أن العمل الدؤوب من قبل المنظومة الرقابية هو عامل القوة المساعد في تحريك ودفع عجلة التطور للمهنة وممارسيها ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تقود المجال إلى آفاق أوسع ليتواكب مع المستجدات المستمرة تقنيا وعلميا.
أهم المناقشات:
- تحديات المهنة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي.
- احتياجات الكوادر المهنية.
- سبل إيجاد أفضل الحلول من خلال الخبرات.
- نشر أفضل الممارسات المهنية.
- تطوير الكوادر البشرية.
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