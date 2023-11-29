شكرا لقرائتكم خبر 10 برامج علمية معتمدة في ملتقى نجران الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت صحة نجران أن عدد المسجلين بالملتقى الصحي الخامس 1264 متدربا من جميع مناطق المملكة.

وتضمن الملتقى 10 برامج علمية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، ويشمل إقامة 3 ورش عمل باستخدام الدمى الطبية، وأدوات المحاكاة للواقع التي تهدف إلى تحسين جودة علاج الحالات الطارئة والإسعافية وتدريبهم على أهم المهارات التي تحتاجها الكوادر الطبية والصحية في علاج مجرى الهواء المتقدم والجراحي، كما تم إنشاء خيمة التطهير، واستعراض كيفية التطهير من الملوثات الكيميائية والنووية مع قياس نسبة التلوث والإشعاع وحماية الكادر المعالج، ومسار فرز الحالات عند حدوث الكوارث - لا قدر الله - بشكل محاكي للواقع وكيفية علاجها بمقر الحدث، وذلك تحت إشراف 12 مدربا مؤهلا ومعتمدا.

وقدمت صحة نجران عددا من التجارب المتميزة في المجالات الطبية لحالات إنقاذ الحياة من قبل المتحدثين ونقلها بشكل مناسب للكوادر لتحسين وتطوير قدراتهم في التعامل مع الحالات الحرجة.