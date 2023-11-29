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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توعية المجتمع بأهمية الاستعمال الأمثل للمضادات الحيوية، شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، ممثلا في قسم الإرشاد البيطري بالمعرض التوعوي: «معا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات»، والذي نظمه مركز «وقاء» على مدى يومين بتبوك بارك. وضم المعرض التوعوي ركنا تثقيفيا بمشاركة عدد من الأطباء. يأتي ذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، وخطر الإفراط في استخدامها. وأوضح المدير العام لفرع الوزارة في تبوك المهندس هزاع الرويلي، أن المعرض يهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الاستعمال الأمثل للمضادات الحيوية، والذي ينعكس على ضمان الصحة العامة وتقليل الآثار الجانبية المترتبة عليها، وعلى إساءة استخدامها، إضافة إلى اتباع أساليب الوقاية من العدوى وتعزيز الأمن والسلامة للجميع.

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