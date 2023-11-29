جولات لمكافحة التستر في سوق السمك بجدة

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وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة وبمشاركة أعضاء الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالمنطقة، تحرص على تمكين الصيادين وتجار المزارع السمكية من السوق وفق الضوابط والشروط الفنية والصحية، من خلال حفظ ما يدخل إلى الأسواق وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات اللازمة لكل جهة بما لديها من أنظمة وقوانين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر تم إنشاؤه بهدف معالجة التستر التجاري في جميع القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية.
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