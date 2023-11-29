القيادة تتلقى التهاني بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، عددا من برقيات التهاني بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030.

وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادة بالفوز المستحق باستضافة المعرض، معبرا عن فخر بلاده واعتزازه والشعوب العربية كافة بهذا الفوز الكبير، الذي جاء نتيجة جهد وتميز القيادة الرشيدة في المملكة والجهات المختصة والشعب السعودي، لتقديم نسخة استثنائية قادرة على تنظيم هذا المحفل الدولي، وعلى استضافة ملايين الزائرين، واستخدام أحدث التقنيات العالمية.

من جهته أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى عن أخلص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة وتتويجا للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في الميادين كافة وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وإنجاحها.

وأشاد بهذه المناسبة بأواصر العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما وصلت إليه من مستوى رفيع في جميع المجالات.

كما هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

فيما أعرب أمير الكويت نواف الأحمد الصباح عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية وبقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهلها لذلك وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع البلدان والشعوب والثقافات كافة.

كما هنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بمناسبة فوز المملكة، معربا عن خالص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة.

وهنأ نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد، ورئيس مجلس الوزراء محمد بن جاسم آل ثاني بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة المعرض.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن خالص تهاني مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة فوز مدينة الرياض المستحق، معبرة عن دعمها الكامل للمملكة في تنظيمها لهذا الحدث العالمي.

كما هنأت وزارة الخارجية المصرية، المملكة، معربةً عن ثقتها في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية المهمة التي نجحت المملكة في تنظيمها.

وأكدت في بيان لها، أن فوز المملكة بتنظيم هذا الحدث الدولي يجسد مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار.

وأعربت الأردن، عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة، بمناسبة فوزها في استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.