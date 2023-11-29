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حملة لتحسين جودة حياة مرضى القصور العضوي النهائي

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- بواسطة أيمن الوشواش - يطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين حملته الإنسانية «ويبقى الأثر»، وذلك بالتزامن مع مباراة الديربي المنتظرة في الجولة الـ15 من جولات دوي روشن السعودي للمحترفين بين فريقي الهلال والنصر غدا، بمدينة الملك فهد في الرياض.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره في انقاذ وتحسين جودة حياة مرضى القصور العضوي النهائي، إضافة إلى توضيح طرق الوقاية من أمراض القصور العضوي النهائي.

وتأتي الحملة تفعيلا للاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها بين كل من المركز السعودي لزراعة الأعضاء والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن الحملة تعد إحدى البرامج المجتمعية التي يعتزم المركز إطلاقها تباعا خلال الأيام المقبلة لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالأعضاء وطرق الوقاية من الإصابة بأمراض القصور العضوي النهائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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