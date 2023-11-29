شكرا لقرائتكم خبر حملة لتحسين جودة حياة مرضى القصور العضوي النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره في انقاذ وتحسين جودة حياة مرضى القصور العضوي النهائي، إضافة إلى توضيح طرق الوقاية من أمراض القصور العضوي النهائي.
وتأتي الحملة تفعيلا للاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها بين كل من المركز السعودي لزراعة الأعضاء والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن الحملة تعد إحدى البرامج المجتمعية التي يعتزم المركز إطلاقها تباعا خلال الأيام المقبلة لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالأعضاء وطرق الوقاية من الإصابة بأمراض القصور العضوي النهائي.
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