استثمار المتطوعين والمواهب لخدمة قاصدي المسجد الحرام

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ولتعزيز العمل التطوعي يتم العمل بإجراءات واضحة للتأكد من سير الأعمال التطوعية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة والتخطيط للبرامج والفعاليات التطوعية، ووضع المؤشرات التشغيلية للتأكد من تحقيق الهدف، وذلك عبر قاعدة محدثة لبيانات المتطوعين، وآلية للتسجيل في الفرص التطوعية عبر المنصة، وإجراء التقييم، وحفظ الوثائق والتجارب والإنجازات.
كما يتم العمل على تحديد الاحتياج لإيجاد فرص تطوعية جديدة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة، وأيضا تنسيق الأعمال التطوعية والمواثيق وعقد الشراكات المجتمعية التي تعود بالنفع على قاصدي البيت العتيق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين لتسهيل عملية البحث والاستقطاب والتواصل مع المتطوعين، ويتم العمل على تنظيم زيارات للمرضى في المستشفيات، ودور المسنين والرعاية ودار الأيتام.
الأعمال التطوعية تتضمن:
- خدمة دفع العربات المجانية للطواف والمسعى.
- الخدمات الطبية والإسعافات الأولية.
- خدمة الإرشاد المكاني والتوجيه للقاصد.
- توفير عربات مخصصة لنقل كبار السن.
- فرص تطوعية في خدمة الترجمة.
- خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام
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