شكرا لقرائتكم خبر إكسبو 2030 .. العالم يختار المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختيرت المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض من بين دول العالم، خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031، بعد اقتراع سري خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض 173، في باريس، أمس الأول، إذ حصد ملف المملكة 119 صوتا من الدول الأعضاء.

كما تنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.

ويأتي فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030، نتيجة مباشرة لرؤية ولي العهد، وتتويجا لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والمجتمعية ورؤية المملكة 2030 الملهمة، ويستعرض قصة التحول الوطني نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

وقد تم إعداد ملف المملكة الذي حصل على التصويت العالمي للفوز بحق الاستضافة وفق توجيهات ولي العهد وقيادته، حرصا منه على إبراز دور المملكة ومكانتها وتوجهاتها التنموية للمستقبل.

ويعد إكسبو 2030، انعكاسا لتوجهات المملكة وقفزاتها التنموية وفق رؤية وطنية طموحة، وسعيا حثيثا للنماء والازدهار الاقتصادي والمجتمعي، وتجسيدا للدور التكاملي الذي تمارسه الجهات الحكومية، وتحقيق المنجزات الوطنية استلهاما من رؤية المملكة 2030 الطموحة، والجهود التنموية العظيمة.

ويبرز الفوز باستضافة المعرض الدولي مكانة المملكة بوصفها نقطة التقاء العالم، ومركزا عالميا للمعرفة والتطور العلمي والتقني، ومحطة للإبداع والابتكار، وحاضنا لأكبر الأحداث العالمية وأنجحها.

ويعد فوز المملكة خطوة نحو التأكيد على دورها المهم في المشهد الإنساني، المتفاعل مع كل ما يرسّخ الحوار والتواصل والاستقرار والنماء، ويرسم حاضر العالم ومستقبله.

واستضافة المملكة لإكسبو 2030، يعد حدثا نوعيا لمدينة الرياض خاصة، والمملكة عموما، ومحور التركيز العالمي على صعيد إبراز القيمة الثقافية والاجتماعية، التي تنعكس على تفرد المواطن السعودي وتميز هويته وتاريخه وحضارته، وتمسكه بقيمه المجتمعية النبيلة.

كما أن استضافة المملكة تأتي ترسيخا لدورها الريادي والمحوري، والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، إذ يعد معرض إكسبو الدولي واحدا منها.