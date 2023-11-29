شكرا لقرائتكم خبر علماء متخصصون يستعرضون أبحاثا أكاديمية عن تاريخ الدرعية العريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتنظيم من هيئة تطوير بوابة الدرعية وبالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز، تستعد الهيئة لإطلاق فعاليات «ملتقى الدرعية الدولي» تحت عنوان «الدرعية: نقطة التقاء الثقافات»، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين؛ وذلك في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر المقبل.

ويسعى الملتقى الذي سينظم في مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، إلى تشجيع التفكير الإبداعي وتعزيز التعاون بين التخصصات والخبرات المختلفة، ومن المنتظر أن تعقد جلسات الملتقى سنويا، حيث يلتقي نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين من داخل وخارج المملكة للحديث حول مواضيع مختارة، بحضور مجموعة من الطلبة المتميزين؛ بهدف تعزيز الأبحاث الأكاديمية عن الدرعية وتاريخها العريق.

ويعد الملتقى فرصة للتعرف بعمق على الدرعية، بصفتها وجهة ثقافية وسياحية عالمية، حيث تركز محاور الملتقى على استعراض طراز العمارة الفريد الذي تشتهر به الدرعية، لا سيما بعد افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري، وجهة المطاعم الراقية في الدرعية، وغيرها من المواقع التراثية الاستثنائية.

ويسلط الملتقى الضوء على الجهود المستمرة في حماية وحفظ تاريخ وتراث الدرعية والاحتفاء به، وكذلك المشروعات التراثية والسياحية التي تهدف لتحويل الدرعية إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبا في العالم.

3 محاور خلال جلسات الملتقى:

التقاطعات المعمارية والفنية

يتناول تأثيرات الطابع المعماري المميز للمنطقة، بدءا بالمباني الطينية التقليدية وصولا إلى إدراج عناصر التصميم الحديث.

التداخل التاريخي

يركز على الشخصيات المتميزة والمواقف التاريخية المهمة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الدرعية، والتعمق في العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

استكشاف الماضي