تطوير الإنتاجية والتصميم المستدام في صناعة الأزياء

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وسيقام هذا اللقاء افتراضيا، مستضيفا مستشار الاستدامة خالد باخلقي، ويديره صالح كشميري، وسيتناول محاور متعددة تغطي موضوع اللقاء، أبرزها الأسباب التي تجعل من صناعة الأزياء واحدة من الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة، إضافة إلى المواد المستدامة في قطاع الأزياء، وتطوير عملية الإنتاج وتعزيز التصميم المستدام في صناعة الأزياء.
كما سيتطرق اللقاء إلى أبرز مبادرات المصممين، وشركات الأزياء التي تحقق الاستدامة في قطاع الأزياء المحلي والعالمي.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها، باعتبارها نافذة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأزياء بالمملكة، لتعريفهم بأنشطة وجهود الهيئة في تطوير القطاع.
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