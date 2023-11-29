معرض عن الطبق الوطني السعودي يجوب المملكة في 7 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة فنون الطهي لتنظيم معرض متنقل عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية مع نهاية نوفمبر الحالي ولمدة 7 أشهر؛ ليجوب المملكة متضمنا معرضا تفاعليا يقدم محتوى ثريا حول الطبق الوطني «الجريش»، والحلوى الوطنية «المقشوش» بطرق جديدة وجذابة، وتستهدف من خلاله مختلف شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بالأطباق الوطنية وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ. المعرض المتنقل: يعرف بالطبق الوطني «الجريش»، والحلوى الوطنية «المقشوش».

فعاليات وأنشطة جذابة تأخذ الزائر في محطة استثنائية.

عروض للطهي الحي.

تمكين الزوار من مشاهدة تحضير الأطباق الوطنية.

تقديم عينات طازجة لتذوق الطعم الأصيل للأطباق الوطنية.

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