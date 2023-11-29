السواحة يلتقي طلاب وطالبات الوطن المبتعثين لأمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عددا من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين للتدريب والتعليم، وذلك على هامش الجولة التي يقوم بها وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء للولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ السواحة الجميع بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدا أن قيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لهذا الملف وغيره من الملفات التنموية والاقتصادية التحولية، تمثل درسا مهما في القيادة والطموح.

وأعرب في اللقاء المفتوح المنعقد بمقر الملحقية السعودية في واشنطن، عن فخره واعتزازه بسفراء الوطن المبتعثين، موضحا أهمية دورهم في تعزيز تنافسية المملكة، خلال التميز في مجالات العلوم والهندسة والتقنية وعلوم الفضاء، عادا الشباب والفتيات ضمن الركائز الأساسية لتحقيق طموح المملكة.

حضر اللقاء، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، والملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، وأعضاء من سفارة المملكة ومكاتبها الفنية.