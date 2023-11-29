شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان: إسرائيل تنتهك القوانين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن أكثر من 14 ألف قتيل ومليون ونصف نازح جراء القصف على غزة.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان أن إسرائيل لا زالت تنتهك القوانين ولا يزال غياب المحاسبة الدولية سائدًا، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع إيصال المساعدات دون تعقيدات.

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جلسة مجلس الأمن

ووصل اليوم الأربعاء وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة ببلورة موقف دولي لوقف الحرب في غزة، إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن غزة.

وكان الوفد قام بجولة على العديد من الدول الكبرى لتنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري، حيث استهلت اللجنة جولتها بزيارة الصين ثم روسيا وفرنسا وإسبانيا.

الهدنة الإنسانية في غزة

وتبحث اللجنة مع القادة والمسؤولين في الدول التي تزورها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.