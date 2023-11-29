شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تطلق ملتقى "قادرون" لدعم و تمكين ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة جدة اليوم، بالتعاون مع غرفة جدة و جمعية "قادرون"، ملتقى جدة "قادرون" في نسخته الثانية.

جاء ذلك بحضور أمين محافظة جدة صالح علي التركي، وعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة.

دعم ذوي الإعاقة

يندرج الملتقى ضمن مبادرات الأمانة لتعزيز الجهود في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، و تهيئة مدينة جدة بشكل يمكّنهم من الاندماج في المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الملتقى يبحث تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة، و تطبيق معايير الوصول الشامل في المنشآت من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التوعية المجتمعية الكافية لدعمهم.