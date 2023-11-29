محافظ الأحساء يهنئ القيادة بمناسبة فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030

وقال المحافظ : إن هذا التطور الملحوظ الذي يشاهده العالم في وطننا الغالي على الأصعدة كافة، يُعطي دلالات مؤكدة على الأهمية الكبيرة للمملكة دوليًا وإقليميًا، كما أن الفوز باستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض يأتي امتداداً لرؤية المملكة وتطلعاتها لصناعة مستقبل مشرق.
داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على دوت الخليج الأمن والرخاء والاستقرار.
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