محافظ الأحساء يهنئ القيادة بمناسبة فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030

رفع محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وقال المحافظ : إن هذا التطور الملحوظ الذي يشاهده العالم في وطننا الغالي على الأصعدة كافة، يُعطي دلالات مؤكدة على الأهمية الكبيرة للمملكة دوليًا وإقليميًا، كما أن الفوز باستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض يأتي امتداداً لرؤية المملكة وتطلعاتها لصناعة مستقبل مشرق.

داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على دوت الخليج الأمن والرخاء والاستقرار.