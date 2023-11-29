وتهدف القمة، إلى تعزيز علوم إطالة العمر الصحي بما يساهم في تحقيق التقدم في هذه المجال، ورفع مستوى الوعي العام، وتمكين الجيل القادم من العلماء، وتحفيز التحول الجذري في منظومة إطالة العمر الصحي، بالإضافة إلى تعزيز النقاشات العلمية لتشجيع البحوث والابتكارات، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الذكية، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة واتخاذ خطوات جدية لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما تشهد "القمة العالمية لإطالة العمر الصحي" التي تنعقد على مدى يومين في فندق "فور سيزونز"، إطلاق المبادرات النوعية وتعزيز النقاشات العلمية والجهود الدولية الرامية لدعم قطاع إطالة العمر الصحي، وتوحيد جهود التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم وتحقيق مستقبل أفضل للأفراد.
ويشارك في القمة، التي تتضمن 40 جلسة، وأكثر من 1500 مشارك و100 متحدث عالمي من مختلف دول العالم. حضر افتتاح القمة نائب الرئيس للإستراتيجيات والتطوير في مؤسسة "هيفولوشن"،،الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز، والرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي السعودي الأمير سلطان بن خالد، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، ونائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز الرميح، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح النسخة الأولى من القمة العالمية لإطالة العمر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.