4 ميداليات للسعودية ضمن بطولة التميّز المهني للمحترفين بروسيا

حقق طلاب وطالبات التعليم في المملكة العربية السعودية ؛ ‏4 ميداليات فضية وبرونزية ضمن بطولة التميّز المهني للمحترفين بروسيا. وقد تضمّنت البطولة ورش عمل تنافسية، وجلسات إثرائية، شملت تدريب المشاركين على مهارات حديثة متنوعة؛ لتأهيلهم على مهن المستقبل، إضافةً إلى معرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات العلمية والصناعية، بحضور 50 ألف مشارك و1500 خبير في 100 مجال تنافسي.



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