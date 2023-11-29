تحسين للمشهد الحضري بالجبيل والنعيرية

كما تواصل الأمانة حاليًا أعمال السفلتة لعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية بالأحياء السكنية بمحافظة النعيرية، حيث انتهت من سفلتة 42.000 متر مربع، وتركيب 5000 متر طولي من الأرصفة بالشوارع المستهدفة، للأحياء الجديدة للمحافظة منها «الربيع، الخليج، الروضة»، إضافةً إلى الانتهاء من أعمال الردم والتسوية لتلك الشوارع.
وتهدف الأمانة من هذه الأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة، وتحسين وتطوير البنية التحتية لمحافظات المنطقة والارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها.
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