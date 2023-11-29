شكرا لقرائتكم خبر عن من خلال النظر الى برازك اكتشف العلامات الرئيسية لسرطان الأمعاء في البراز! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد استخدام المرحاض من أسهل الطرق لمراقبة علامات سرطان الأمعاء، ولكن كيف تعرف ما الذي تبحث عنه في برازك؟.

يكشف موقع "إكسبريس" عن الطريقة الصحيحة لفحص برازك، بما في ذلك ما الذي تبحث عنه ومكان الحصول على المساعدة إذا لاحظت شيئا غير عادي.

وقالت جولي طومسون، مديرة المعلومات في Guts UK Charity: "من المهم إلقاء نظرة على برازك، ومعرفة ما هو "طبيعي" والتحدث إلى طبيبك حول أي شيء غير عادي بالنسبة لك".

عادة ما يتميز البراز الصحي بالشكل واللون، ويمكن أن يختلف كلاهما من شخص لآخر.

تحقق من الشكل والملمس

أوضحت جولي أن البراز الذي يشبه النقانق، والذي يكون أملسا ولينا أو متشققا قليلا على السطح، يعتبر أشكالا "طبيعية".

وقد يبدو البراز غير الصحي مائيا أكثر إذا كنت تعاني من الإسهال، أو كعناقيد صلبة تشبه الصخور إذا كنت مصابا بالإمساك. وليس من غير المعتاد أن تصاب بالإمساك أو تعاني من الإسهال من وقت لآخر، وربما لا داعي للقلق بشأن استمرار الأعراض لبضعة أيام فقط.

ويجب أن تراقب الأعراض طويلة الأمد التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع، وفي هذه المرحلة يجب عليك التحدث إلى طبيبك لتحديد السبب.

ابحث عن تغييرات اللون

يشير البراز ذو اللون البني إلى أن القناة الهضمية تتمتع بصحة جيدة إذا لم تحدث أعراض أخرى.

ويمكن أن تتغير درجة اللون البني قليلا اعتمادا على ما تأكله، وحتى أنها تحتوي على قطع من الطعام المهضوم.

احمرار

في حين أن احمرار برازك يمكن أن يكون علامة على الدم، لا تنس أنه قد يكون أيضا بسبب شيء بسيط مثل تناول الشمندر أو الأطعمة والمشروبات المصبوغة.

وإذا لاحظت وجود ظلال حمراء في برازك ولم تستهلك أي شيء يمكن أن يغير اللون، فقد يكون ذلك علامة على نزيف في أمعائك.

وعندما يحدث هذا، يجب عليك استشارة طبيبك على الفور، حيث سيتطلب الأمر مزيدا من التحقيق.

ظلال برتقالية وصفراء

غالبا ما يكون البراز البرتقالي نتيجة الأطعمة التي تناولتها، ولكنه قد يشير أيضا إلى حالة تسمى سوء امتصاص حمض الصفراء.

وأخبرت جولي مجلة Stylist Magazine: "البراز الأصفر يمكن أن يكون ناتجا عن الكثير من الدهون داخل البراز، والتي يمكن أن تسببها الأدوية في بعض الأحيان. قد تجد أيضا أن برازك يطفو ويمكن وصفه بأنه "دهني".

وربط مرض الاضطرابات الهضمية، وقصور إفرازات البنكرياس، والتهاب البنكرياس، ومرض السكري من النوع 1 والسكري من النوع 3 ج، ببراز برتقالي أو أصفر اللون.

المصدر: إكسبريس