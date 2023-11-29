شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من عسر الهضم المزمن ؟ .. العلاج بسبعة أعشاب تُغنيك عن الدواء ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
عسر الهضم هو حالة طبية مزمنة تعرف أيضاً بإسم سوء الهضم. و غالباً ما يسبب عسر الهضم الألم و عدم الراحة في المعدة و يرتبط بصعوبة في عملية هضم الطعام. و يمكن أن تتسبب عاداتك الغذائية أو مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة في الإصابة بعسر الهضم. و تشمل الأسباب الشائعة لعسر الهضم الإفراط في تناول الطعام، و تناول الطعام بسرعة كبيرة، و تناول الأطعمة الدهنية، أو تناوب الكثير من الكافيين أو الكحول أو تناوب الكثير من الشوكولاتة، أو العصبية الشديدة، أو التعرض لصدمة عاطفية. و يعرف عسر الهضم بالشعور بالإمتلاء أثناء تناول الوجبات، و الإمتلاء الغير مريح بعد تناول الوجبات، و الشعور بحړقة المعدة أو الألم في الجزء العلوي من البطن. كما أن عسر الهضم يمكن أن يسبب الإنتفاخ و التجشؤ و الغثيان.
علاج عسر الهضم
و قد ترغب في تجربة أحد المساعدات الطبيعية لعلاج عسر الهضم. و قد إستخدمت الأعشاب لآلاف السنين لعلاج أي مشكلة مرضية، و يبدو أن عسر الهضم أحد هذه المشاكل التي قد تحل عن طريق العلاج الطبيعي. لذلك يمكنك تجربة أحد العلاجات العشبية التالية للتخلص من عسر الهضم
١- علاج عسر الهضم ببذور الشمر هناك سبب قوي يجعل المطاعم الهندية تقدم خليط بذور الشمر بعد العشاء. و تستخدم بذور الشمر للمساعدة في التخلص من الغازات، و التشنجات، و عسر الهضم، و تساعد على تخفيف تشنجات الأمعاء. و الشمر له تاريخ طويل من الإستخدامات الغذائية و الطبية. و يعتبر الشمر طارد للغازات، مما يعني أنه يساعد الجسم على طرد الغازات و يهدئ عسر الهضم. و يستخدم أيضاً كمكون أساسي في تكوين ” ماء غريب” و هو علاج تقليدي يستخدم في علاج المغص عند الرضع. و يمكن إستخدام ورق الشمر لعمل الششاي أيضاً. و يقول مركز لانجون الطبي في جامعة نيويورك أن الجرعة النموذجية من الشمر هي ملعقة أو ملعقة و نصف صغيرة من الشمر يومياً.
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