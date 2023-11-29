شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحظر نشر المعلومات السرية بعد انتهاء الخدمة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت النيابة العامة قراراً يحظر على الموظفين العامين نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية ، حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “إن الوثائق السرية يقصد بها الأوعية بجميع أنواعها ، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها ، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها” .

وأضافت : “يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته ، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته ، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين”.