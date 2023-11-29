شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو الخطوط الجوية السعودية تصدر قرار هام حول تشغيل الجوالات على رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنبيه هام من المديرية العامة للجوازات حول الابلاغ عن العمالة المنزلية الهاربة عبر أبشر

في إطلالة كضيف في برنامج “في الصورة”، كشف خالد طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، عن سبب إغلاق جوالات الركاب أثناء عمليات صعود وهبوط الطائرات.

الخطوط الجوية السعودية تصدر قرار هام

في إجابته على سؤال المقدم عبدالله المديفر حول سبب إغلاق جوالات الركاب أثناء الإقلاع، أوضح خالد طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، قائلاً: “لأنه يرغب في أن تكون تركيزك مع الطائرة”. أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الأمنية والسلامة في قطاع الطيران.

وفسر طاش أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى أهمية الانتباه والتركيز أثناء عمليات الإقلاع والهبوط. وأضاف أن السلامة في الطيران تعتمد على تنظيم إجراءات دقيقة وتدريب مكثف للطواقم الطيران، مما يساهم في بناء الثقة في نظام الطيران وضمان سلامته.

تبرز هذه التصريحات أهمية التركيز والالتزام بالإجراءات الأمنية خلال مختلف مراحل رحلة الطائرة، وتسليط الضوء على التدابير المتخذة لضمان سلامة الركاب ونجاح الرحلات الجوية.