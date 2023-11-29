شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل تمديد اتفاق الهدنة بين حماس وجيش الاحتلال الاسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنبيه هام من المديرية العامة للجوازات حول الابلاغ عن العمالة المنزلية الهاربة عبر أبشر

أعلنت وزارة الخارجية القطرية وحركة حماس عن تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة لمدة يومين إضافيين.

اتفاق الهدنة بين حماس وجيش الاحتلال الاسرائيلي

وفقًا لتقرير موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، من المتوقع أن يتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 رهينة إسرائيليًا خلال تمديد فترة الهدنة، بمعدل 10 رهائن في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 التي تم الاتفاق عليها في الهدنة الأصلية.

وأوضح الموقع أن إسرائيل ستقوم بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلية إضافية يتم إطلاق سراحها، وفقًا للاتفاق السابق.

وبجانب ذلك، سيسمح تمديد الهدنة بزيادة عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى قطاع غزة، بهدف تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للسكان في تلك المنطقة.

تُعد هذه الخطوة إيجابية في إطار الجهود المستمرة لتهدئة التوترات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الفرص للتوصل إلى حل سلمي يُحقق الاستقرار والسلام في المنطقة.