انت الان تتابع الانضباط تغرم الأهلي 60 ألف ريال وتوقف لاعب الرياض 4 مباريات .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 7:31 مساءً

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات التأديبية بحق نادي الأهلي ولاعب التعاون ولاعب نادي الرياض. وقررت اللجنة إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة قيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب ولم تصب أحدًا، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب مباراة الفريق مع الشباب ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين. وأوقفت اللجنة لاعب نادي الرياض محمد مساعد الشويرخ (4) أربع مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وذلك لقيامه بفعل عدواني تجاه حكم مباراة فريقه أمام التعاون، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة. كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وعاقبت عبدالفتاح آدم لاعب التعاون بالإيقاف أيضًا، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

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