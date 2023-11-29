انت الان تتابع جدة تشهد انطلاق بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية بسباقات تمهيدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت جدة اليوم الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في نسختها الـ37، والتي تقام في نادي اليخوت حتى 2 ديسمبر المقبل، بمشاركة 6 فرق، وينظمها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، بالتعاون مع وزارة الرياضة.

وقالت سامية بغدادي الرئيس التنفيذي لاتحاد الملاحة الشراعية في مؤتمر صحفي أقيم اليوم: "حدث كبير يتوافق مع رؤية السعودية 2030، نحو رفع الوعي الرياضي، إذ إن هذه المرة تعد الأولى في تاريخ كأس أمريكا التي تقام في جدة، ونسعى خلالها لاستكشاف إمكانات البحر الأحمر التي تُقدّم لعالم البحارّة".

وأضافت: "هدفنا الرئيس يتمثل بالإلهام، وتقديم نموذج يحتذى به، لا سيما أن هذا الحدث بتقنياته المتقدمة، والأداء العالي للرياضيين، يحفّز الشباب؛ ليصبحوا مؤثرين في هذه الرياضة، خاصةً أن لدينا مساراً تطويرياً يساهم في تأهيل البحارة المحليين؛ ليصبحوا مدربين ومطورين لهذه الرياضة، كما نأمل أن تكون هذه الخطة سبباً في تأهيل مشاركين سعوديين في الأولمبياد، وبناءً على ذلك نرى فريقاً سعودياً مشاركاً في كأس أمريكا في المستقبل".

وانطلق اليوم الأربعاء، سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا، بثلاث جولات؛ إذ تمكن فريق طيران الإمارات النيوزيلندي من حصد الفوز، فيما استطاع فريق أمريكان ماجيك الحصول على أفضلية السباق الثالث، لينجح فريق INEOS البريطاني في الفوز بالسباق الأخير.