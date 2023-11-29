تراند اليوم : بالفيديو .. تفاصيل كلمة وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ‎غزة

صحيفة الخليج 365: طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لاستعادة الشعب الفلسطيني أراضيه المحتلة وإقامة دولته دون تعطيل، مؤكدا أن رسالة المملكة واضحة وهي وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال خلال كلمته أمام مجلس الأمن الذي يعقد جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية برئاسة وزير الخارجية الصيني، أن حجج إسرائيل حول الدفاع عن النفس واهية، مضيفاً "ما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة، والذهاب لحل الدولتين".

وأضاف "قدمنا مبادرات سلام كثيرة أين هي مبادرات إسرائيل للسلام؟ "، مشيرا إلى أن "السلام هو خيارنا الاستراتيجي، ويجب أن يكون خيار إسرائيل كذلك".