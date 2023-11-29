تأهل 390 طالبا وطالبة للمرحلة الرابعة من أولمبياد الإبداع

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ويستعد الطلاب المتأهلون في المرحلة الرابعة إلى المنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، والتي ستقام خلال الفترة من 8 - 19 ديسمبر المقبل، في كل من الرياض وجدة والدمام.
ويضم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 6 مراحل، يتمثل آخرها في الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، ثم المشاركة في آيسف بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 - 17 مايو المقبل.
6 مراحل للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
- تسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية.
- معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع الكترونيا.
- التحكيم الالكتروني للمشاريع من نخبة من المختصين.
- تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها.
- إقامة معرض «إبداع للعلوم والهندسة» بجامعة الملك سعود بالرياض.
- الورش التأهيلية للمشاركة.
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