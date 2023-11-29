تأهل 390 طالبا وطالبة للمرحلة الرابعة من أولمبياد الإبداع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أمس، تأهل 390 طالبا وطالبة إلى المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، وذلك بعد رفع مشاريعهم على موقع موهبة، وتقييمها من أكثر من 70 عضوا من لجنة التحكيم، المكونة من أساتذة الجامعات والباحثين في الجهات البحثية.

ويستعد الطلاب المتأهلون في المرحلة الرابعة إلى المنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، والتي ستقام خلال الفترة من 8 - 19 ديسمبر المقبل، في كل من الرياض وجدة والدمام.

ويضم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 6 مراحل، يتمثل آخرها في الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، ثم المشاركة في آيسف بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 - 17 مايو المقبل.

6 مراحل للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي