حسين آل عمار يفوز بجائزة ملتقى عسير الشعري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات ملتقى عسير الشعري الذي أقيم برعاية هيئة تطوير منطقة عسير، ونظمه نادي أبها الأدبي لمدة 3 أيام في مدينة أبها، والذي شارك فيه 70 شاعرا من مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن برامج الاحتفاء بعام الشعر العربي 2023. وفاز بالمركز الأول الشاعر حسين آل عمار وحصل على جائزة قدرها 15 ألف ريال، وجاء في المركز الثاني الشاعر حسن القرني وحصل على جائزة قدرها 10 آلاف ريال، فيما حقق المركز الثالث الشاعر خطاب مخافة وحصل على جائزة قدرها 5 آلاف ريال.

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