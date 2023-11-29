انتظام 37 ألفا في منشآت التدريب التقني بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم 37 ألف متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، للفصل التدريبي الثاني، الذي يستمر حتى الثاني من شهر شعبان المقبل. وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني، أن منشآت التدريب بالمنطقة اعتمدت قبول 6273 متدربا ومتدربة للانضمام بالفصل التدريبي الثلثي الثاني في 23 منشأة تدريبية، تمثل الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها وكليات الاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد الصناعية بالسجون. وأشار إلى أن القبول اعتمد على الطاقة الاستيعابية والخطة التدريبية للمنشآت التي تضم على مقاعدها التدريبية حاليا 37862 متدربا ومتدربة، لافتا إلى أن المتدربين المقبولين تمت تهيئتهم من خلال اللقاءات التعريفية وبرامج التهيئة المهنية ومن ثم توجيههم لتخصصاتهم لمواصلة تدريبهم.

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