استثمارات لتسريع الاكتشافات العلمية بقطاع الشيخوخة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، أمس، مبادرات عالمية رائدة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار والأبحاث لتسريع الاكتشافات العلمية في قطاع الشيخوخة.

وانطلقت أعمال القمة في نسختها الأولى بالرياض أمس، والتي تنظمها مؤسسة هيفولوشن الخيرية، تحت عنوان «معاً نزدهر»، بحضور 2000 شخصية، ومشاركة 120 متحدثا من مختلف أنحاء العالم.

وشهد اليوم الأول من فعاليات القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، إطلاق مبادرات عالمية رائدة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار والأبحاث لتسريع الاكتشافات العلمية في قطاع الشيخوخة.

وفي هذا السياق، ستعلن «هيفولوشن»، خلال القمة، عن تمويلات بنحو 100 مليون دولار أمريكي (375 مليون ريال)، مما يرفع التزامات المؤسسة المالية الحالية، في هذا القطاع، إلى نحو 250 مليون دولار (937.50 مليون ريال).

وأعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية، الدكتور محمد خان، والدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«إكس برايز»، إطلاق جائزة «إكس برايز لإطالة العمر الصحي»، الأكبر من نوعها في العالم، إذ ستكون «هيفولوشن» أكبر ممول منفرد لـلجائزة بقيمة 40 مليون دولار (150 مليون ريال).

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير العلاجات المتقدمة التي تدعم الشيخوخة الصحية، وستتنافس فيها مجموعة من الفرق من جميع الدول على مدى 7 أعوام.

كما أعلنت «هيفولوشن» إطلاق شراكة عالمية مبتكرة بتمويل أساسي بقيمة 10 ملايين دولار (37.5 مليون ريال).

وتهدف الشراكة إلى تقديم التوجيه والتمويل لنحو 12 شركة رائدة، لمساعدتها على تحقيق التقدم في الأبحاث المتعلقة بإطالة العمر الصحي.

أهداف القمة

حوارات لفهم علم إطالة العمر الصحي.

تحقيق مستقبل مزدهر للأفراد والمجتمعات.

تعزيز النقاشات لتحفيز الأبحاث الرائدة.

توسيع نطاق ريادة الأعمال.

تشجيع الاستثمارات الذكية في القطاع.

بناء شراكات قوية لتبادل المعرفة.

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